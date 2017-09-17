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Buradasınız : » » Ege'nin iki yakası şarkılarda buluştu

Ege'nin iki yakası şarkılarda buluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen "Türk-Yunan Dostluk Konseri"nde, her iki dilden birbirine çevrilen şarkılar Türk ve Yunan sanatçılar tarafından seslendirildi.

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Egenin iki yakası şarkılarda buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde ilki organize edilen etkinlik, "Ege'nin iki yakası, şarkılarda buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki programı, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir’in de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi.

Turgutreis Kültür ve Sanat Derneği Aspat Türk Müziği Topluluğunun seslendirdiği şarkı ve türkülere, açık hava tiyatrosunu dolduran izleyiciler de eşlik etti.

Halk oyunu ekibi de Türk ve Yunan halk oyunu gösterileri sundu.

Etiketler: Muğla, Ege
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