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Buradasınız : » » Edirne'nin yeni 'çekim' merkezi

Edirne'nin yeni 'çekim' merkezi

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi Meydanı'na konulan Fatih Sultan Mehmed Han heykeli ile Şahi toplarının maketleri, kenti ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

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Edirnenin yeni çekim merkezi

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi Meydanı'na konulan Fatih Sultan Mehmed Han heykeli ile Edirne Valiliğince yaptırılan Şahi toplarının maketleri, kenti ziyarete gelen turistlerden ilgi görüyor.

Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmed'in, İstanbul'u fethe gidişinin tasvir edildiği heykel, 2 yıl önceki yerinden alışveriş merkezi inşaatı nedeniyle alındı.

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın girişimiyle 27 Mart'ta meydanda oluşturulan alana konulan heykel, yeni yerinde de ilgi çekiyor.

Turistler Fatih Sultan Mehmed'in heykeli ve Şahi toplarının maketleri önünde fotoğraf çektirmeden kentten ayrılmıyor.

"Edirne'ye gelen turist sayısı günden güne artıyor"

Edirne Belediye Başkanı Gürkan yaptığı açıklamada, Edirne'ye gelen turist sayısının günden güne arttığını söyledi.

Özellikle hafta sonları kente yaklaşık 100 bin turistin geldiğini belirten Gürkan, "30 Mart 1432'de Edirne'de doğan Fatih'in heykelini, İstanbul'u fetihte kullandığı kendi tasarımı olan Şahi toplarının birebir ölçekli maketleriyle beraber o muhteşem Selimiye Camisi'nin hemen önüne gölgesine koymuştuk. Her hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri özellikle 50'şer bin kişi Fatih'in heykeli önünde fotoğraf çektiriyor. İnsanların Edirnemize olağanüstü bir ilgisi var." diye konuştu.

Etiketler: Edirne, mimar sinan
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