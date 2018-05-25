Edirne'de posta güvercinleri yarışa "bebek gibi" bakılarak hazırlanıyor

Hastanesi, özel locaları ve sundukları profesyonel hizmet ile posta güvercinlerine otel konforu sağlanan ‘Kolombodrum’ tesisi, adeta bir kreşi andırıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın farklı coğrafyalarından posta güvercinleri, sahipleri tarafından yarışa hazırlanmak için daha 25 günlükken Edirne’deki Kırkpınar Arena’ya teslim ediliyor. Yarışa eğitmenleri tarafından özenle eğitilen posta güvercinleri, aynı atmosfer ve aynı şartlarda yetişiyor.

Kuş yetiştiricileri tarafından Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Hollanda, Romanya, Almanya, Belçika, İran ve Irak gibi dünyanın farklı coğrafyalarından getirilerek Kırkpınar Arena’ya teslim edilen binlerce posta güvercini, 8 Eylül 2018 tarihinde yarışacak.

"4-5 ay bakım süresi var"

Tesis görevlisi Ömer Güler, güvercin bakım merkeziyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul’dan geldik, Edirne’de böyle bir tesis kurmaya karar verdik. Tesis 3 bin 800 kuşluk. Uluslararası bir tesis. Kuş bakımevi diye geçiyor. Avrupa’da bunun adı Kolombodrum. Federasyon destekli böyle bir yer yapmaya karar verdik. Ülkemizdeki kuşçuluk camiası gelişsin, hizmet verelim diye. Buradaki kuşlar yavru kuşlar. Buraya geliyorlar. 4-5 ay bakım süresi var. Sonra yarışları yapılıyor herkes mutlu mesut evine gidiyor."

"2 gün havada kalan kuşlarımız var"

Posta güvercini yetiştiricisi Cesur Pakar da, bazı güvercinlerin yarışlarda havada 2 gün kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Burada toplu yarışlar olacak. Kuşlarımızın kalitesini göreceğiz. Bu kadar çok kuşu beslemek yarışa hazırlamak kolay bir iş değil. Burada kuşların durumu iyi. Biz burada spor kulübü yönetiyoruz aslında. Ciddi anlamda performanslarıyla ilgili bakım periyotları var. Kuşlarımız yarışırken çok efor sarf ediyorlar, 4-5 saat. Hatta havada 2 gün kalan kuşlarımız var. Tamamen performans sporudur."

Kaynak: İHA