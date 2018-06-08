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Edirne Lavanta Tarla Günleri'nden renkli görüntüler

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Edirne Lavanta Tarla Günleri' fotoğraf tutkunlarını ağırladı.

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Edirne Lavanta Tarla Günlerinden renkli görüntüler

Lavanta tarlası ziyaretleri, tarla konseri, lavanta hasadı, lavanta yağı üretimi gibi faaliyetlerin gerçekleşeceği programın ilk gününde çocuklara tohumlar tanıtıldı. Lavantadan objelerle hediyelik tasarımlar yapıldı.

Etkinliğe katılanlar, lavantalar arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, "Organizasyonun önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

Tarih ve kültür şehri Edirne'de gastronomi ve tarımsal turizmi çeşitlendirmek istediklerini bu amaçla etkinliği düzenlediklerini belirten Bacıoğlu, şöyle konuştu: "Lavantanın gizemi, sihri ve çekiciliğini kullandık. Etkinliğimiz 4 gün sürecek. Bugün daha çok çocukları tarlalarla ve tarımla buluşturduk. Fotoğraf sanatçıları ve ressamları burada buluşturduk. İlgi bizi sevindirdi. Edirne'nin lavanta kokabileceğini gösterdik." 

Bacıoğlu, küçük bir lavanta köyü kurulması fikrinin de oluşmaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: lavanta, fotoğraf
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