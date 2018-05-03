Edebiyat sokağı, tarih köşesi, çiçek bahçesiyle Kütahya'da bir lise

Kütahya'daki Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren, 1,5 yıl önce göreve başladı.

İren, daha önce görev yaptığı okullardaki gibi Sosyal Bilimler Lisesi'nde de farklı çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Öğrencilerin kendilerini daha iyi hissedecekleri, mutlu olacakları alanlar oluşturmak istedi.

Öğretmen ve öğrencilerin de desteğiyle edebiyat sokağından tarih köşesine, terasından çiçek bahçesine kadar öğrencilerin ilgisini çekebilecek yerler hazırladı.

İren, okulun sosyal anlamda ilerlerken, akademik ve sportif anlamda da söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor.

"Bilgilerimizi, tecrübelerimizi, hayallerimizi öğretmen arkadaşlarımızla bir noktada birleştirip, yola çıktık. Bazen gece, bazen gündüz, takım elbiseyle veya tulumlarımızla çalışıp öğrencilerimizin ruhuna dokunmayı görev bildik. Bu düşüncelerle okulumuzda '5D' olarak tabir ettiğimiz ve çeşmesi, bahçesi, müziği, kitapları, koridorlarıyla beş duyu organımıza hitap eden edebiyat sokağımızı Edebiyat Öğretmeni Hakan Bengül ile öğrencilerimizin de desteğiyle yaptık."

Gece gündüz çalıştılar

Edebiyat Öğretmeni Hakan Bengül, Ahmet İren'le birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarından bahsetti.

"Yeri geldi gecenin bir saatinde geldik, boya ve sıva yaptık. Yeri geldi, saat tamiri yaptık, avizeleri yerlerine yerleştirdik. Bunların bir zamanı veya saati yoktu. Günün herhangi bir vaktinde bunları gerçekleştiriyorduk. Edebiyat Sokağı'nı oluştururken gece saat 02.00'lere, 03.00'lere kadar çalıştığımız çok olmuştur."

Sosyal Bilimler Lisesi'ni öğrenciler yönetiyor

İren, ders başlangıçlarında veya teneffüs aralarında zil çalma uygulamasını da kaldırdı.

"Okulumuzda aynı zamanda deneme sınavlarında gözetmen görevlendirmiyoruz. Bu konuda da öğrencilerimize güveniyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz; Sosyal Bilimler Lisesi'ni öğrenciler yönetir."

Okulda öğrencilere değer verdiklerini ve her birinin fikrinin onlar için değerli olduğunu söyleyen İren, "Bu çalışmalarda en çok sevindiğimiz nokta, öğrenci kendisinin de destek vererek hazırlandığı ortamları koruyup kollamasını öğrendi. Artık dışarılarda Finlandiya, Güney Kore sistemleri gibi sistem aramaktansa kendi değerlerimize ve öz kültürümüze uygun sistemi oluşturmayı düşündük. Bu yolda da ilerliyoruz" dedi.

Okulun boş kalan koridorları ilerleyen günlerde matematik ve İngiizce sokağı çalışmalarıyla süslenecek.

Kaynak: AA