E-spor oyuncusu Emre Kayır dünya kupası yolunda

Emre Kayır henüz 23 yaşında.

2 yıldır İstanbul’da yaşayan Emre, “Space Soldier” e-spor takımının bünyesinde e-spor oyunculuğu yapıyor.

Son zamanlarda sporun yükselen branşlarından kabul edilen “E-Spor”da Türkiye’yi Dünya Kupası elemelerinde temsil edecek genç oyuncu Barcelona’da ilk karşılaşmasına Cuma günü çıkacak.

Fifa 18 Ultimate Team”de kendisini geliştiren Emre Kayır, aynı zamanda Türk Bayrağı’nı uluslararası arenada dalgalandıracak ilk e-spor oyuncusu olacak.

160 maçta 156 galibiyet

“FİFA” ve “EA Sports” tarafından ortaklaşa organize edilen bu organizasyona davet edilmek ise çok zor.

Emre Kayır, 5 milyonun üzerinde oyuncunun oynadığı bu modda, 160 maçta 156 galibiyet alarak Dünya genelinde 20’nci sırada Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.

Fifa 18’i bir oyundan daha fazlası olarak gören Emre, turnuvalara hazırlanmak için Türkiye’de kendi seviyesinde rakip bulamıyor.

“Kendimi geliştirmek için benden daha iyi oyuncularla oynamam gerekiyor fakat bu maalesef Türkiye’de olmuyor”.

Emre’nin oyundaki favori oyuncusu ise “Cristiano Ronaldo”.

Pres ağırlıklı oynadığını söyleyen Emre Kayır, savunmada daha hızlı olan Sergio Ramos ve Rio Ferdinand’ı tercih ediyor. Orta sahadaki vazgeçilmez oyuncuları Pogba ve Gullit olan genç oyuncu hücum hattında ise Cristiano Ronaldo, Luiz Nazario Ronaldo ve Messi’yi tercih ediyor.

Oyuncunun oyun hesabının gerçekteki değeri ise minimum 7-8 bin TL civarında.

26-28 Ocak’ta Barcelona’da gerçekleştirilecek elemeleri geçmesi durumunda Fifa18 Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak.

Haber Serhan Sevin