Düzce'de vatandaşlar sahillere ve rafting tesislerine akın etti

Düzce'de sıcak havanın etkisinden kurtulmak için sahillere ve rafting tesislerine yönelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, bölgede yaklaşık bir haftadır devam eden yağışlarla debisi yükselen Melen Çayı'na akın etti.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yağışların ardından çayda suyun yükseldiğini söyledi.

İstanbul ve Ankara'dan bölgeye yakınlık nedeniyle çok sayıda vatandaşı ağırladıklarını aktaran Tepe, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta çok güzel yağışlar oldu. Bizim tabirimizle mart-nisan aylarındaki gibi sezon yağışı gerçekleşti. Suyun debisi çok iyi seviyede, bu da bizim için, macera severler için bir avantaj. Temmuz ayında olmamıza rağmen debi çok iyi. Misafirlerimizi bölgede en iyi şekilde ağırlıyoruz. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar burayı tercih etti. Günlük 3-4 ayrı tur düzenliyoruz."

Artık turizmin doğa üzerine yoğunlaştığını aktaran Tepe, "İnsanlar artık tatillerini doğa üzerine kuruyor. Artık tatil planları akarsuyun bulunduğu mekanlara doğru uzanıyor. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında olmamızla beraber 35 derece ölçülen sıcaklıklarda Melen Çayı'nı tercih ediliyor. Talep çok, rafting işletmecilerimiz de buraya gelen yerli, yabancı turistlerimiz de mutlu." diye konuştu.

Tepe, raftingde yıllık 100 bin kişiyi hedeflediklerini, bu hedefin üzerine çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.

Akçakoca sahilleri doldu

Akçakoca'da da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Çuhallı ve Ceneviz Kalesi plajlarına akın etti.

Sıcaklığın 34 derece olduğu ilçede vatandaşlar denize girerek serinledi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı açıklamada, bölgenin turizm anlamında lokomotif olduğunu söyledi.

Plajlarda yoğunluk yaşandığını aktaran Yemenici, "Hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlarımız Karadeniz'e açılan kapı olan ilçemizi seçti. Gelenler de biz de mutluyuz. Plajlarımız temizlik konusunda kum temizleme aracı ile devamlı temizlenmekte. Ayrıca temizlik işçileri de bu temizliği devamlı olarak yapmaktadır. Plajların güvenliği de cankurtaran, jet-ski ve güvenlik ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Şu ana kadar ölümcül boğulma vakası olmamıştır. Temennimiz hiç olmamasıdır. Bunun için tüm ekiplerimiz ise hazır durumda beklemektedir." ifadelerini kullandı.