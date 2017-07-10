  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.611
    EURO 4.115
  • BIST 101031.57
    ALTIN 140.514
Buradasınız : » » Düştüğü kuyuda yavruladı

Düştüğü kuyuda yavruladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düştüğü kuyuda 8 yavru dünyaya getiren köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Düştüğü kuyuda yavruladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düştüğü 15 metre derinliğindeki kuyuda 8 yavru doğuran köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Esenler Mahallesi sakinleri, Kıratlı Sokak'ta atıl durumda bulunan 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğindeki atık su kuyusundan köpek havlamaları duydu.

Kuyuda köpekler ve yavrularının olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Doğum yaptığı için bitkin

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla kuyuya inerek köpeği ve kuyuda doğurduğu 8 yavrusunu kurtardı.

Veteriner tarafından yapılan kontrolde köpeğin kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü ve doğum yaptığı için bitkin olduğu belirlendi.

Köpek ve yavrularına mahalle sakinleri sahip çıktı. 

Etiketler: Van, İpekyolu, kuyuda doğuran köpek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER