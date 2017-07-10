Düştüğü kuyuda yavruladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düştüğü 15 metre derinliğindeki kuyuda 8 yavru doğuran köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Esenler Mahallesi sakinleri, Kıratlı Sokak'ta atıl durumda bulunan 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğindeki atık su kuyusundan köpek havlamaları duydu.

Kuyuda köpekler ve yavrularının olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Doğum yaptığı için bitkin

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla kuyuya inerek köpeği ve kuyuda doğurduğu 8 yavrusunu kurtardı.

Veteriner tarafından yapılan kontrolde köpeğin kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü ve doğum yaptığı için bitkin olduğu belirlendi.

Köpek ve yavrularına mahalle sakinleri sahip çıktı.