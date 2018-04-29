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Buradasınız : » » Dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi 13 yaşında

Dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi 13 yaşında

Gaziantep’te bulunan, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesinde yaşayan Gabi, bakıcıları tarafından özenle besleniyor.

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Dünyada tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fil olan Gabi 13 yaşına girdi. Gabi, bakıcısının verdiği her komutu yerine getiriyor.

Akıllı fil Gabi’yi bakıcıları günde 5 kez besliyor ve elleriyle ona meyveler yediriyor. Gabi’nin en çok sevdiği yiyecekler elma, havuç ve keçi boynuzu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Gabi’nin kendi kendine hareket etmesi gerekiyor. Fillerin kiloları ayaklarına büyük baskı yapıyor. Bunun için Gabi’nin bakıcıları, yemleri barınakların belli yerlerine saklıyor ve Gabi’nin hareket etmesini sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Gaziantep, fil, Gabi, Hayvanat Bahçesi
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