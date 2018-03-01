Dünyanın ilk akıl hastanesini 4 yılda 400 bin kişi ziyaret etti

Selçuklu hükümdarı Alaattin Keykubat'ın kız kardeşi prenses Gevher Nesibe adına Kayseri’de 1206 yılında inşa edilen, Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi'nin içindeki akıl hastanesi bölümü, 4 yıl önce restore edilerek müzeye çevrildi. Hastaların kuş, su ve müzik sesleriyle tedavi edildiği ilk hastane olarak kabul edilen akıl hastanesi, ziyaretçi akınına uğradı.

4 yılda 400 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Müze Müdürü Fehmi Gündüz şunları söyledi:

"Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi'nde sadece kılıç yarası olanlar değil, akıl hastaları da tedavi edilmekteydi. 1500'lü yıllarda İngiltere'deki Bedlam hastanesinde içlerine cin kaçtığı gerekçesiyle akıl hastaları yakılırken, Kayseri'de o dönemden 300, günümüzden ise 800 yıl önce akıl hastalarına tedavi aranmış. Özellikle İbna Sina'nın tıp kitapları okunmuş ve medresede uygulanmıştır. Akıl hastaları acemaşiran, ırak, nihavend makamlarında tedavi edildi. Bunun yanında akıl hastaları su ve kuş sesi ile tedavi edilerek topluma kazandırıldı."

Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek ziyarete açıldığını vurgulayan Müze Müdürü Gündüz, "Burada karşılıklı 18 oda bulunuyor. Odalar hastaların durumuna göre ayarlanıyormuş. Döneme ait tedavilerde kullanılan müzik aletleri ve silikondan heykeller var. Tıp dünyasından her yıl birçok önemli ismi ağırlayan müzede akıl hastaları için hamam alanları bulunuyor" dedi.

Kaynak: DHA