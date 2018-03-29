Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu hayatını kaybetti

İsveç devlet radyosu SR, Östlund'un Norveç'in Trollhättan kentinde kaldığı huzurevinde gece yarısı hayatını kaybettiğini duyurdu.

1906'da İsveç'in Halsingland kentinde doğan Alice Östlund, çok iyi bir radyo dinleyicisi olarak tanınıyordu. 2007'de 101 yaşındayken İsveç devlet radyosunda program sunucusu olarak göreve başlayan Östlund, dünyanın en yaşlı radyo sunucusu olmuştu.

Östlund, radyoda sunduğu bir programda uzun yaşamanın sırrını şöyle açıklamıştı:

"Zamanında yenen ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan öğünler, her zaman pozitif düşünmek ve çok sıkı çalışmak."

Kaynak: AA