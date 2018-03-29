  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.946
    EURO 4.86
  • BIST 114844.56
    ALTIN 168.128
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu ve İskandinav ülkelerinin en yaşlı insanı İsveçli Alice Östlund, 111 yaşında hayata veda etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu hayatını kaybetti

İsveç devlet radyosu SR, Östlund'un Norveç'in Trollhättan kentinde kaldığı huzurevinde gece yarısı hayatını kaybettiğini duyurdu.

1906'da İsveç'in Halsingland kentinde doğan Alice Östlund, çok iyi bir radyo dinleyicisi olarak tanınıyordu. 2007'de 101 yaşındayken İsveç devlet radyosunda program sunucusu olarak göreve başlayan Östlund, dünyanın en yaşlı radyo sunucusu olmuştu.

Östlund, radyoda sunduğu bir programda uzun yaşamanın sırrını şöyle açıklamıştı:

"Zamanında yenen ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan öğünler, her zaman pozitif düşünmek ve çok sıkı çalışmak."

Kaynak: AA

Etiketler: İsveçli Alice Östlund, dünyanın en yaşlı radyo sunucusu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER