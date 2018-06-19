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Dünyanın en yaşlı orangutanı Puan hayatını kaybetti

1968'den beri Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı orangutanı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Puan, 62 yaşında öldü.

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Dünyanın en yaşlı orangutanı Puan hayatını kaybetti

Dünyanın bilinen en yaşlı orangutanı Puan, 62 yaşında öldü.

BBC'nin haberinde, 1968'den bu yana Avustralya'da bulunan Perth Hayvanat Bahçesi'nde kalan ve dünyanın bilinen en yaşlı Sumatra orangutanı olan Puan'ın, yaşla ilgili komplikasyonlar nedeniyle uyutulduğu belirtildi.

11 yavrusu ve yavrularından da 54 torunu olan Puan, hayvanat bahçesinin "büyük yaşlı teyzesi" olarak anılıyordu.

Puan, 2016'da "dünyanın en yaşlı orangutanı" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre, dünyada yaklaşık 14 bin 600 Sumatra orangutanı bulunuyor.

Kaynak: AA, Associated Press

Etiketler: Sumatra, puan, Orangutan, Hayvanat Bahçesi, guinness dünya rekorlar kitabı, avustralya
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