  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.783
    EURO 4.082
  • BIST 86495.53
    ALTIN 146.937
Buradasınız : » » Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra Hindistan'da öldü

Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra Hindistan'da öldü

Dünyanın en yaşlı fillerinden biri kabul edilen Indra, Hindistan'ın Karnakata eyaletindeki doğal yaşam kampında öldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra Hindistanda öldü

BBC'de yer alan habere göre, Sakrebailu kampı yetkilileri, 85-90 yaşında arasında olduğu tahmin edilen Indra'nın "akut mide zarı iltihaplanması" nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Veteriner hekimler, bir süredir hasta olan Indra'nın ocak ayı başında yemek yemeyi kestiğini ve giderek zayıflayarak güçten düştüğünü belirtti.

Adını Hindu inancında tüm tanrıların kralı sayılan "Indra"dan alan fil, 1968'de yakalanarak Sakrebailu kampına getirilmişti.

Yetkililer, 15 yıl önce dişleri dökülen Indra'nın 85 - 90 yaşlarında olduğunu tahmin ediyordu.

Dişleri olmadığı için yumuşak yeşillikler, çeltik, ham pirinç ve şeker kamışıyla beslenen filin, uygulanan diyet sayesinde uzun yaşadığı sanılıyor.

2003'te Tayvan'daki Taipei Hayvanat Bahçesi'nde 86 yaşında ölen Ling Wang, gözetim altında en uzun yaşayan fil kabul ediliyor. 

Etiketler: Dünyanın en yaşlı fili, Indra, hindistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER