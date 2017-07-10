Dünyanın en uzun horon halkası denemesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ''El ele tutuşalım rekorda buluşalım'' sloganıyla düzenlenen 16'ncı Kadırga Şenlikleri'nde, "dünyanın en büyük horon halkası denemesi" yapıldı.

Daha önce Almanya'da bin 144 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren rekoru kırmak amacıyla binlerce insan Orhangazi Göl Piknik Alanı'nda buluştu.

Yıldırım ve Orhangazi belediyeleri ile Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu ve Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yapılan organizasyonda, kırmızı-beyaz kıyafetler giyen binlerce vatandaş, hazırlıkların tamamlanmasının ardından "dünyanın en büyük horon rekoru denemesi"ni gerçekleştirdi.

Resmi sonuç, katılımcıların sayılmasından sonra açıklanacak

Guinness Türkiye Danışmanı Orhan Kural ve yardımcısı Aydın Türkgücü'nün gözetiminde oluşturulan horon halkasında resmi sonucun, katılımcıların sayılmasının ardından açıklanacağı bildirildi.

Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, yaptığı konuşmada, Orhangazi'ye güvenmekle ne kadar haklı olduklarını gördüklerini söyledi.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da rekorun en güzel yanının binlerce insanın el ele tutuşması, omuz omuza vermesi ve gönüllerini birleştirmesi olduğunu aktardı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise ele ele, kol kola, omuz omuza, tepeden tırnağa titreyerek yapılan bu deneme için katılan herkese teşekkür etti.