Dünyanın en uzun çengel dondurması için rekor denemesi yapıldı

Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında, dünyanın en uzun çengel dondurması ile en büyük Türk bayraklı dondurması için rekor denemesi yapıldı.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında Müftülük Meydanı'ndan Valilik önüne kadar, farklı ülkelerden gelen oyun grupları, protokol ve vatandaşlarca kortej yürüyüşü yapıldı.

Vinçle alana getirilen dünyanın en uzun çengel dondurması için Dünya Erkek Rekorları kapsamında düzenlenen rekor denemesi Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince yapıldı.

Yapılan ölçümlerde uzunluğu çengel dondurmanın uzunluğunun 2 metre 80 santim olarak ölçüldüğü görüldü.

Daha sonra dünyanın en büyük Türk bayrağından yapılan dondurma denemesine geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Prof. Dr. Kural'ın yaptığı ölçümlerde 1 metre 50 santimetreye 2 metre 25 santim uzunluğundaki Türk bayraklı dondurmanın ölçümü yapıldı.

Daha sonra iki dondurmanın tescili atılan imzalarla tamamlandı.

Dondurmanın kebabını yaptılar

Festival kapsamında kurulan standalarda bir firmanın dondurmadan yaptığı kebap ilgi çekti.

Şişlere geçirilen dondurmaları mangalın üzerine bırakarak gösteri yapan firma sorumlusu, kıvamına getirdiği kebap dondurmaları hem ekmek arasına koyarak hem de şişle katılımcılara ikram etti.