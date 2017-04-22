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Dünyanın en ucuz ve yaşanılabilir 13 ülkesi

Araştırmalara göre 2017 yılında ucuzluk ve iş imkânları açısından dünyanın en yaşanabilir 13 ülkesi...

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Dünyanın en ucuz ve yaşanılabilir 13 ülkesi

13. Romanya

Romanya devletinin düşük zamları ve vergi indirimleri ülke içindeki hareketi arttıran bir özelliğe sahip. Bu durum da hem ülkenin vatandaşları hem de göçmenler için iş olanaklarının artmasına olanak tanıyor. Sonuç olarak da ülkede yaşam oldukça ucuz...

12. İspanya

Özellikle Madrid, Barselona ve Valensiya gibi kentlerde iş olanaklarının fazlalığı ve bu işler için verilen ücretler, Batı Avrupa genelinde eşi benzeri olmayan düzeyde. Üstelik İspanya'da konaklama, gıda ve ulaşım ücretleri de görece ucuz ve ülkenin muhteşem hava şartları insanları en çok cezbeden özellikleri arasında yer alıyor.

11. Malta

 

Malta, ülkeyi değerlendiren katılımcıların tek bir tanesinin bile finansal durumundan şikayet etmediği bir ülke olduğu için bu sene listenin üst sıralarında yer alıyor.

10. Polonya

Oldukça fazla iş olanağı barındıran Varşova gibi kentler, Polonya'yı da listenin üst sıralarına taşıyor. Bu kentlerde yaşam pahalılığı Londra, Paris ve Frankfurt'tan daha düşük olduğu için de yerleşmeyi düşünenlere rahat bir yaşam vadediyor.

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Etiketler: dünyanın en ucuz ülkeleri
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