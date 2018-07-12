Dünyanın en eski rengi: Parlak pembe

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre flamingoların ve pamuk şekerlerin rengi "parlak pembe" dünyanın en eski rengi olarak belirlendi.

Araştırmacılar Batı Afrika Moritanya'nın Taoudeni Havzası'nda bulunan Sahra Çölü'nde 1,1 milyar yıllık taşlarda pembe pigmentler keşfetti. Bu da parlak pembenin jeolojik kayıtlardaki en eski renk olduğu anlamına geliyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Nur Gueneli, "parlak pembe"nin bilinen eski pigmentlerden 500 milyon yıl daha eski olduğunu ve bu rengi eski okyanus organizmalarının oluşturduğunu anlattı ve şöyle konuştu:

"Parlak pembe pigmentleri eskiden okyanusta yaşayan ve fotosentez yapan organizmalar üretti. Onlar da çoktan yok oldu."

Dr. Gueneli, milyarlarca yıl önce yaşayan siyanobakterilerinin bu pigmenti oluşturduğunun doğrulandığını söyledi.

Pigment nasıl keşfedildi?

Avustralya, Japonya ve ABD'den araştırma ekibi, pigmentleri keşfetmek için milyarlarca yıllık kayaları toz haline getirdi.

Ekip daha sonra, tozların içindeki eski organizmaların moleküllerini ayırıp analiz etti. Tozlar seyreltildikten sonra da parlak pembe rengini aldı.

Kaynak: CNN