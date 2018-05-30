New Straits Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en eski ikinci kayası Hindistan'da bulundu.

Hindistan, Çin ve Malezyalı jeologlar tarafından 8 yıl önce Hindistan'ın Odisha eyaletinde keşfedilen ve üzerinde araştırmalar yapılan kayanın 4 milyar 240 milyon yıllık olduğu belirtildi.

8 yıldır üstünde titizlikle çalışılıyor

Malezyalı Jeolog Rajat Mazumder, "8 yıldır üzerinde titizlikle yapılan çalışmalar sonucu kayada bulunan materyaller, 4 milyar 240 milyon yıllık olduğuna dair ipuçları verdi. Bu dünyada şimdiye kadar tespit edilen ikinci eski kaya örneğidir. Bu buluşlar bize dünyanın geçmişi ile ilgili bilgiler veriyor." dedi.

Dünyanın en eskisi olarak belirtilen 4 milyar 400 milyon yıllık kaya örneği Avustralya'nın batısındaki Jack Hill'de bulunmuştu.

Kaynak: AA