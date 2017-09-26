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Dünyanın en büyük ikinci elması 53 milyon dolara alıcı buldu

Dünyanın en büyük ikinci elması olarak bilinen "Lesedi La Rona (Işığımız)" 53 milyon dolara alıcı buldu.

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Dünyanın en büyük ikinci elması 53 milyon dolara alıcı buldu

Dünyanın en büyük ikinci elması olarak bilinen "Lesedi La Rona (Işığımız)" 53 milyon dolara alıcı buldu.

CNN'in haberine göre, İngiliz mücevherat şirketi Graff Diamonds, 53 milyon dolar karşılığında tenis topu büyüklüğündeki bin 109 karatlık elmasın yeni sahibi oldu.

Elmas, geçen yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkarılmış ancak açılış fiyatı olarak belirlenen 70 milyon doları veren çıkmamıştı.

Elmas, 2015'in kasım ayında Kanadalı Lucara Diamond şirketinin Botswana'daki madeninde bulunmuştu. Elmasa, Botswana'nın yerel dillerinden Tswana'da "Işığımız" anlamına gelen Lesedi La Rona adı verilmişti.

Yaklaşık 3 milyar yıl öncesinden kalan bin 109 karatlık elmas, şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci elmas olarak kayıtlara geçmişti. 

Etiketler: elmas, lesedi la rona, karat, dünyanın en büyük ikinci elması
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