  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Dünyanın en büyük elması rekor fiyata satıldı

Dünyanın en büyük elması İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir açık arttırmada rekor fiyata satıldı.

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İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen müzayedede açık arttırma ile satılan, dünyanın en büyük elması rekor fiyata alıcı buldu.

2016 yılında Angola’da bulunan dünyanın en büyük elması Cenevre’de düzenlenen bir açık artırmada 25 milyon Pound’a (127. 91 milyon Türk Lirası ) alıcı buldu.

Yaklaşık 15 milyon Euro’dan başlayan açık arttırmada kolye müzayedeye telefonla katılan ve isminin gizli tutulmasını isteyen biri tarafından satın alındı.

En yüksek renk sınıfına sahip

Bir elmasa atfedilen en yüksek renk sınıfı olan D sınıfına sahip taşın tamamen renksiz olduğu ve dolayısıyla çok nadir olduğunu belirtmektedir. Angola’da bulunan Lulo madenindeki 404 karatlık ham elmastan kesilen elmas, şimdiye kadar keşfedilen en büyük 27. ham elmas olma özelliğine sahip.

Hollanda’nın Antwerp şehrinde elmas kesme uzmanlarından oluşan 10 kişilik bir ekip tarafından analiz edilip kesilerek “kusursuz” şekline getirildi. Elmas daha sonra İsviçreli bir mücevherci tarafından yapılan asimetrik bir kolyenin merkezine yerleştirildi. Kolyenin sol kısmı zümrütlerle süslenirken sağ tarafı ise küçük elmaslardan oluşuyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: İsviçre, elmas, dünyanın en büyük elması, Cenevre, açık artırma
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