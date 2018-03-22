  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » "Dünyanın en büyük baklavası" başkentte yapıldı

"Dünyanın en büyük baklavası" başkentte yapıldı

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde, 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.

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Açılışı ATO Congresium'da yapılan Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ustaların "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" denemesinde, tek tepside pişirilen 515 kilogramlık baklavayla rekor sahibi olundu.

Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantıyla denemenin başarılı olduğunu teyit etti.

"Yaklaşık 11 bin 800 dilim var"

Rekor denemesine destek veren firma yetkililerinden MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur,  baklavanın üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

Kanbur, amaçlarının Türk baklavasını dünyada tescillemek olduğunu belirtti.

"Osmanlı Devleti'nde baklava alayı vardı. Geçmişimizi geleceğe taşımak istedik. Dünyaya da 'Artık tatlı yiyin tatlı konuşun. Biz kavga ile değil tatlılarla rekabet ediyoruz. Artık tatlı yeme zamanı, kavga etme zamanı değil.' diyoruz. Türk tatlısının doğumda, ölümde, bayramda, özel günlerde yeri vardır. Biz de dünyaya en iyi tatlıyı model olarak gösterdik. 515 kilogram ile rekor kırıldı. Daha önceki rekorun iki katı bir ağırlıkta."

MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur da, çeşitli yerden gelen ustalar ve kalfaların hazırlığa destek olduğunu söyledi.

İlk başta hedeflerinin 250 kilogramın üzerine çıkmak olduğunu anlatan Kanbur, "500 kilogramın üzerine çıktık. 2,5 metre eninde 7,5 metre boyunda bir tepsi içerisinde yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor. Böyle bir rekora imza atmak bizim için bir ayrıcalıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastron, dünyanın en büyük baklavası
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