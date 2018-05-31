Dünyada her yıl 7 milyon kişi tütünden hayatını kaybediyor

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 1987 yılından bu yana "Dünya Sigarasız Günü" olarak kabul edilen 31 Mayıs vesilesiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel tütün tüketimine ilişkin raporunu paylaştı.

900 bin kişi pasif etkilenim sebebiyle yaşamını yitiriyor

Raporda küresel tütün salgını nedeni ile her yıl 7 milyon kişinin hayatını kaybettiği ve bunlardan 900 bine yakınının sigara içmeyip tütün dumanına maruz kalarak, yani pasif etkilenim sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla sigara içicisinin yaklaşık yüzde 80'inin tütünle ilişkili hastalığa yakalandığı ve bu kişilerin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığı tespit edildi.

Tütün kullanımı koroner kalp hastalığı, inme ve periferik damar hastalık gelişimi için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Raporda, toplumun büyük bir kesiminin, tütünün kalp damar hastalıkların önde gelen sebeplerinden biri olduğuna dair bilgi seviyesinin düşük olduğu görülüyor.

Kalp hastalığından ölümlerin yüzde 12’si tütün kullanımdan kaynaklı

Tütün kullanımı ve tütün dumanına maruz kalma, tüm kalp hastalığı kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 12'sinin nedeni. Dünyada tütünden kaynaklı kardiyovasküler hastalıklar, ölüm sebepleri arasında ilk sırada geliyor.

DSÖ, tütün ile mücadele ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla hükümetlere uygulanabilecek bazı önlemler öneriyor. Bu önerilerin başında tütün kullanımını önleme politikalarının izlenmesi geliyor.

Tamamen dumansız kapalı kamusal mekanlar, iş yerleri ve toplu taşıma araçları yaratarak insanları tütün dumanına maruz kalmaktan koruması da öneriler arasında.

DSÖ’den toplumsal mücadele önerisi

Tütün kullanma alışkanlığının bırakılması için toplumsal bir mücadele öneren DSÖ, ücretsiz uzman desteği sağlanması, telefonla destek hatlarının hayata geçirilmesini tavsiye ediyor. Tüm tütün paketlerinin düz ambalaj haline getirerek veya ambalaj üzerine büyük görselli sağlık uyarılarının konulması öneriliyor.

Bu yolla halkı tütün kullanımı ve pasif etkilenimin zararları hakkında bilgilendiren etkili tütün karşıtı kitle iletişim kampanyaları uygulayarak tütünün tehlikeleri hakkında toplumu uyarmak gerektiğine işaret ediliyor.

Tütün kullanımıyla ilgili gerçekler

Açıklamada verilen bilgilere göre, yapılan araştırmalar, tütünün zararlarını gözler önüne seriyor.

Her gün çevreye atılan 10 milyara yakın sigara ve tütün atıkları, 7000’den fazla zehirli kimyasal içeriyor.

Her iki çocuktan biri, pasif olarak sigara dumanına maruz kalıyor.

Dünyada 226 milyon erişkin tütün kullanıcısı yoksulluk çekiyor.

Düşük gelirli ülkelerde, hane halkı gelirinin yüzde 10’dan fazlası tütün ürünlerine harcanıyor.

Dünyada tütün kullanımına bağlı hastalık ve erken ölümlere bağlı verimlilik kaybı ve sağlık harcamalarının toplamı 1,4 trilyon dolar.

Kaynak: AA