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Dünyada en çok görülmek istenen şehirlerde İstanbul ilk 10'da

Türkiye, turizm çeşitliliği ile ilgi görüyor. Dünyanın önde gelen seyahat sitelerinden TripAdvisor, "En İyiler Listesi"ni açıkladı.

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Dünyada en çok görülmek istenen şehirlerde İstanbul ilk 10da

Tarihi yapıları, kültürel çeşitliliği, zengin mutfağı, eşsiz güzellikleri ve binlerce yıllık mirasıyla İstanbul, dünya çapında en çok ziyaret edilmek istenen 10 şehirden biri.

Sıralama, dünyaca ünlü seyahat sitesi TripAdvisor tarafından yapıldı. Site, milyonlarca üyesi ile gezginlerin uğrak noktası.

Kullanıcılara, şehirlerin tüm olanakları hakkında görüş bildirme imkanı veriliyor. Dolayısıyla içerikler, kullanıcıların kendi tercihleriyle belirleniyor, deneyimleri yer buluyor. 

Son yıllarda İstanbul, ilk 10'daki yerini kimselere kaptırmıyor. En çok görülmek istenen 10 şehir arasında İstanbul, 9. sırada yer aldı.

Listenin başını Paris, Londra, Roma çekiyor. İstanbul ise camiileri, pazarları, hamamlarıyla, Boğazı'yla Galata'sıyla, Kapalı Çarşı'sıyla yani tüm göz alıcılığıyla gezginlere tavsiye ediliyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tripadvisor, İstanbul
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