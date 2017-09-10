Dünyada çalışan insanlar öğle yemeğinde en çok ne yiyor?

Amerika: Pizza ve kola
Amerika`da çalışan insanların çoğunluğu öğle yemeklerini pizza dilimi ve kola ile geçiriyorlarmış. Tatlı olarak tercihleri ise çikolatalı dondurma ve minik renkli şekerlemeler oluyormuş.
İngiltere: Çorba ve sandviç
Özellikle pırasalı patates çorbası ve ton balıklı sandviçler oldukça sık tercih edilen öğle yemeklerindenmiş. Bunun yanı sıra molalarda içilen kahveler ve çikolatalı atıştırmalıklar da oldukça yaygınmış.
Almanya: Sosis ve patates kızartması
Çalışan Almanların öğle yemeklerinde tercihi genelde soslu sosis ve patates kızartmasından oluşuyormuş. Yemek sonrası ise elma ve kahve en çok tercih ettikleri yiyecek ve içeceklerdenmiş.