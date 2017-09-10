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Dünyada çalışan insanlar öğle yemeğinde en çok ne yiyor?

Bir araştırma şirketi 10 farklı ülkeden bir çok çalışan insanla anket yapmış. İşte dünyada çalışan insanların öğle yemeğinde en çok tercih ettikleri yiyecekler...

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Dünyada çalışan insanlar öğle yemeğinde en çok ne yiyor?

Amerika: Pizza ve kola

Amerika`da çalışan insanların çoğunluğu öğle yemeklerini pizza dilimi ve kola ile geçiriyorlarmış. Tatlı olarak tercihleri ise çikolatalı dondurma ve minik renkli şekerlemeler oluyormuş.

 

İngiltere: Çorba ve sandviç

Özellikle pırasalı patates çorbası ve ton balıklı sandviçler oldukça sık tercih edilen öğle yemeklerindenmiş. Bunun yanı sıra molalarda içilen kahveler ve çikolatalı atıştırmalıklar da oldukça yaygınmış.

 

Almanya: Sosis ve patates kızartması

Çalışan Almanların öğle yemeklerinde tercihi genelde soslu sosis ve patates kızartmasından oluşuyormuş. Yemek sonrası ise elma ve kahve en çok tercih ettikleri yiyecek ve içeceklerdenmiş.

 

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