Dünyaca ünlü şefler İstanbul'da hünerlerini sergiledi

"Gastronomist Uluslararası Mutfak Günleri-Gastronomist 2017" kapsamında dünyaca ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini, Brezilyalı et ustası Andre Lima hünerlerini sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen festival, Türk ve dünya mutfağından sunumlarla devam ediyor.

Beş metre uzunluğunda özel olarak hazırlanan mutfakta dünyaca ünlü İtalyan kasap Cecchini, Brezilyalı et ustası Lima 1 saatlik bir sunumla et pişirmenin inceliklerini anlatarak, ülkelerine özgü et yemeklerini pişirdi. Pastırma ustası Cihan Tabakoğlu ise 5 kuşaktan beri Kastamonu'da pastırmacılık yapan ailesinin pastırma şovunu sundu. Pastırma şovuna, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise pastırma keserek eşlik etti.

"İtalyan ve Brezilya usulü bir et pişirdiler"

Etkinlik kapsamında kesimi yapılan danayı bütün olarak pişiren kasap Cüneyt Asan, bu pişirme yöntemiyle Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi.

Türk mutfağının 14 bin yılık bir maziye sahip olduğunu anlatan Asan, "Mezopotamya'da bugüne kadar birçok millet yaşadı, hepsi de bu topraklara sevgilerini, baharatlarını, aromalarını getirdiler. Bu tatların hepsini birbirleriyle paylaşıp, bir tencerede pişirdiler. Ortaya muazzam bir tat çıktı. Şimdi bu tadı dünyaya, bizim mutfağın kalitesini daha iyi anlasınlar diye Sultanahmet'te tanıtıyoruz." diye konuştu.

İtalyan kasap Cecchini ve Brezilyalı et ustası Lima'nın kendi davetiyle Türkiye'ye geldiklerini aktaran Asan, "Ette bazı özel bölümleri kullanıyorlar. Pişirme metotları da farklı. Et canlı bir malzemedir. İtalyan ve Brezilya usulü bir et pişirdiler. Ben de sahnede onlara yardımcı oldum." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhteşem bir atmosfer var"

Dünyaca ünlü İtalyan kasap Cecchini ise "Muhteşem, harika ve inanılmaz bir atmosfer var. İtalya'da kendime has bir et hazırladım. Toscana tarzı bir lezzetti." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı et ustası Andre Lima da ızgarada hazırladığı etle bir şov yaparak "Eti her zaman dinlendiriyoruz. Kendi tarzımla özel olarak hazırladım. Herkese afiyet olsun." dedi.