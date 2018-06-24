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Dünya Kupası'na gidemeyen Javier'in karton figürü arkadaşlarına eşlik etti

Bir grup Meksikalı, Dünya Kupası için Rusya'ya gitmek istedi. Arkadaşlarından biri ise kız arkadaşı izin vermediği için onlara eşlik edemedi. Onlar da farklı bir yol buldu.

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Bir grup Meksika hayranı, takımlarını desteklemek için Dünya Kupası'na Rusya'ya gitmeye karar verdi. Arkadaşlarına eşlik etmek isteyen Javier ise, kız arkadaşından izin alamadı. 

Arkadaşları da Javier'in hüzünlü bir fotoğrafını kartona bastırdı ve üzerine "Mi vieja no me dejó" yani "Kız arkadaşım bana izin vermedi" yazdırdı.

Yol boyunca arkadaşlarının karton figürünü yanında taşıyan Meksikalılar, her gittikleri yerde onunla fotoğraf çektirdi.

Gruptan Matthieu Janelle, "Yolculuğu düzenledik. O da listeye dahil edildi. Ancak sonunda her şey iptal edildi çünkü kız arkadaşı izin vermedi" dedi.

Daniel Garza ise, her şeyi yaptıklarını söyledi ve "Asıl Javier bizi bıraktı. Ancak karton figürü bizden daha iyi zaman geçiriyordu" diye konuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, meksika, karton figür, javier, Dünya Kupası
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