Düdüklü tencere kullanırken dikkat!

Hızlı ve ekonomik oluşları ve içindeki gıdanın besin değerini koruması bakımından, doğru kullanıldığında düdüklü tencereler tam bir mutfak dostu, ancak yanlış kullanıldığındaysa tehlikeli maddeye dönüşebiliyor.

Son günlerde gündeme gelen düdüklü tencere kazalarının mağdurlarından biri de İzmir'de yaşayan Sema Coşkun. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Coşkun, tazminat davası açtı.

Hem satıcı hem de üretici firma, genç kadını "kullanmayı bilmemekle" suçladı.

Ama bilirkişinin tencere için "ayıplı mal" raporu vermesi üzerine, şirketin 13 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Peki düdüklü tencereleri nasıl kullanmak gerek... Hem geleneksel düdüklü tencereler hem de yeni nesil basınçlı tencereler 120-130 derecelik bir buhar basıncı ortaya çıkarıyor.

Bu pratik yemek pişiricilerini dikkatli kullanmak gerekiyor.

İşte düdüklü tencereleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

- Ana fikir, düdüklüde hep az suyla maksimum değil de az suyla ürünün çok formunu bozmadan doğru sürede pişirmek, açarken de basıncı koruyup kollayıp o şekilde açmaktır.

- Özellikle geleneksel düdüklüleri kullanırken basıncın ve pişirme süresinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

- Çabuk soğuması için tencereyi suyun altına tutmak, pişirme süresini aşmak tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

Düdüklü tencereyi açarken soğuduğundan emin olmak lazım. Düdüğünü kaldırırken içinden buharın çıkmıyor olduğuna dikkat etmek gerek.