Drone’lar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yarıştı

Drone Yarışçıları Spor Kulübü, İSBAK, İzkreatif, Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile “Türkiye Drone Şampiyonası 2018” tanıtımı için drone pilotları İstanbul’da akrobasi gösterisi yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde uçan yarış drone’ları, pilotları tarafından köprünün Avrupa Yakası’nda bulunan ayakları hız pisti olarak kullanıldı.

Köprünün en yüksek noktası olan 322 metreye saniyeler içinde çıkan drone’lar, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla köprünün ayaklarından aşağı doğru indi. Nefes kesen gösteride drone’lar kimi zamanda köprünün ayaklarının altından hızla dolanarak akrobasi hareketleri de yaptı.

Dereceye girenlere milli takım yolu

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan yarış drone’larının kullanıldığı ’Türkiye Drone Şampiyonası 2018’e katılmak için lisanslı drone pilotu olmak ve en az 10 yaşını doldurmak gerekiyor. Yarışmada dereceye giren drone pilotları, Türkiye Drone Milli Takımı’na girmeye hak kazanacak. Ayrıca final etabında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verilecek.

“Eylül ayında kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde yarışlar yapacağız”

Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanmaya başladıklarını kaydeden Drone Yarışçıları Spor Kulübü Başkanı Göksel Kervancı, "Eylül ayında kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde yarışlar yapacağız. Biz İstanbul’un incisi ve mükemmel bir yapı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde akrobasi ve hız gösterimize start verelim istedik. Akrobasi gösterilerimize Galata ve Kız kulesi ile de devam ettik. Burada güvenlik önlemlerimiz alınmış profesyonel arkadaşlarımız bize akrobasi gösterisi yapıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA