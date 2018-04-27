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Buradasınız : » » Down sendromlu Ramazan, ayakkabı boyacılığı yapıyor

Down sendromlu Ramazan, ayakkabı boyacılığı yapıyor

Kayseri'de yaşayan down sendromlu Ramazan, babasının vefatından sonra ailesinin geçimini üstlendi. Ramazan, "Lostra Salonu" adını verdiği dükkanda boyacılık yapıyor.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Ramazan Gül 28 yaşında. Down sendromlu Ramazan'ın babası 2017'de vefat etti. Bunun ardından Ramazan, annesi ve kız kardeşinin geçimini üstlendi. Ramazan, yaz kış demeden, sokak sokak dolaşıp ayakkabı boyacılığı yapıyor.

Tüm ilçenin sahiplendiği Ramazan'a kaymakamlık, belediye ve esnaf destek oldu. Ona "Lostra Salonu" adıyla bir dükkan açtılar. 

Esnaflar ona "Ramço" adıyla hitap ediyor. Ramazan her gün takımını giyerek, yüzünden hiç eksik etmediği gülümsemesiyle işe gidiyor.

Ramazan, küçük yaşta başladığı mesleğini hala severek yaptığını şöyle anlattı: 

"Sabah işe geliyorum. Kapıyı açarken burada dua ediyorum. Yerleri süpürüp camları siliyorum. Müşterilerimi dolaşıyorum, onların ayakkabılarını iş yerlerinden alıp dükkanımda boyuyorum. Beni herkes seviyor. 'Kaça boyuyorsun?' diyorlar? Ben 3 lira deyince bazen onlar 10 lira veriyorlar. 'Elhamdülillah' diyor, şükrediyorum. Akşam olunca 'Şükür' diyorum ve dükkanı kapatıp eve gidiyorum."

İlçede herkes Ramazan'ı el üstünde tutuyor

Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçe sakinlerinin Ramazan'ı çok sevdiğini ve herkesin onu el üstünde tuttuğunu anlattı:

"Ramazan geçen sene yanıma gelerek, 'Bana bir ekmek teknesi boya sandığı alın' dedi. Biz de kendisinin beğendiği bir boya sandığı aldık. Daha sonra 'Ben kapalı bir alan istiyorum, yerim sabit olsun' dedi. Biz de belediyemize ait bu yerin düzenlemesini yaptık. Geçen günlerde de açılışını gerçekleştirdik. Hepimiz çok mutlu olduk. Engelleri aşmış bir kardeşimizin yaşama tutunmasına, mücadelesine bir insan olarak gıpta ettim. Şahsıma bu kardeşimizi örnek aldım. Bu zamana kadar yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA 

Etiketler: Ramço, Ramazan Gül, down sendromlu
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