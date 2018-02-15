  • 15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Down sendromlu kız 1 günlüğüne polis oldu

Down sendromlu kız 1 günlüğüne polis oldu

Bartın'da yaşayan 27 yaşındaki down sendromlu Seren Öztürk'ün başkomiserlik hayali bir günlüğüne de olsa gerçek oldu.

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Down sendromlu kız 1 günlüğüne polis oldu

Küçüklüğünden bu yana polis olmanın hayalini kuran Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural'a, "Sevgili emniyet müdürüm, ben Seren Öztürk, 27 yaşındayım. Başkomiser olup, sizinle beraber çalışmak istiyorum. Hem de çok istiyorum." şeklinde mektup yazdı.

Bunun üzerine Vural da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine Öztürk'ün hayalini gerçekleştirme talimatını verdi. Mektubundan yaklaşık bir ay sonra habersizce eve giden ekipler, Öztürk'e polis kıyafeti giydirdi.

Ekiplerce evinden alınarak siren sesleri eşliğinde şehir turu attırılan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural'ı makamında ziyaret etti.

Telsiz anonsuyla ekiplere talimat verdi

Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vural eşliğinde hizmet binasını gezdi, telsiz anonsuyla ekiplere talimat verdi.

Kızının çok mutlu olduğunu ifade eden anne Huriye Sevinç, olayın, kızının bir mektup yazmasıyla başladığını söyledi.

Kızının yazdığı mektubu İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiğini ifade eden Sevinç, şöyle devam etti:

"Polislerimiz çok duyarlılar sağ olsunlar. Allah razı olsun, onun o hayalini gerçekleştirmek için hepsi de çok büyük çaba sarf etti. Bugün evimize gelerek sürpriz yaptılar, çok büyük bir sürpriz oldu. Ben de en az kızım kadar heyecanlandım. Evden gelip aldılar, kıyafetlerini giydirdiler. Sonra polis arabasıyla sirenleri açık bir şekilde dolaştık. Mutluluktan böyle tutuldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Seren Öztürk de "Ben bugün polis oldum. Müdür beyle tanıştık, önemli şeyler konuştuk. Polis arabasında anons yaptım. Polis amcalara teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Seren Öztürk, down sendromu, Bartın
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