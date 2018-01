Down sendromlu gençlerin hayali Avrupa'da oynamak

İzmir'deki bir spor salonunda 12 genç, antrenman yapıyor, topu çeviriyor, bacak altından geçiriyor, son çizgiye yaklaşıp potaya şut atıyor.

Bu takım basketlerini "artı 1" farkla atıyor çünkü oyuncuları down sendromlulardan oluşuyor.

Bugüne kadar tiyatro yaparak, dans ederek "zorluklara yenilmediğini" gösteren İzmir Down Sendromu Derneği üyesi bu gençler, şimdi haftada bir gün basketbol eğitimi alıyor ve gösteri maçlarına çıkıyor.

Adını fazladan 1 kromozomlarından alan "Artı1 Basket Takımı" üyeleri, topu potaya isabet ettiremese bile sahada olabilmenin gururunu, tribündeki ailelerinin, seyircilerin, takım arkadaşlarının coşkulu tezahüratlarını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Maçlarına davet ediyorlar

Takım kaptanlığını Bora Kırlıoğlu'nun yaptığı down sendromlular için takım olmak ve "basket koçu" ile çalışmak büyük mutluluk kaynağı.

Ailelerin, down sendromlu çocuklarını eve kapatmaması gerektiğini söyleyen Kırlıoğlu'nun en büyük hayali ise Avrupa'da oynamak.

Takım üyesi Deniz Ayçe Karagöz ise basketbolun artık kendisi için mutluluk anlamına geldiğini söyleyerek, duygularını şöyle anlattı:

"Burada olmak çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederiz. Bizim tek farkımız 1 kromozomun fazla olması. O da bizim takımımızın adı oldu. Diğer down sendromlular da bizler gibi olsunlar, topluma kazandırılsınlar. Ben kurslara gidiyor, basketbol oynuyor, gitar çalıyorum. Önceleri 'yapamazsın' diyenler oldu ama ben başardım. Şimdi maçlarımıza herkesi, tüm aileleri çağırmak istiyorum. Gelsinler bizim onlardan bir farkımızın olmadığını görsünler."

"Bizim çocuklarımız her şeyi yapabilir"

İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, toplumda zaman zaman ayrımcılığa maruz kalan çocuklarının sosyalleşmesi için projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

Artı1 Basketbol Takımı'nın da bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydeden Rodoplu, "Down sendromlu bir çocuğun annesi olarak şunu söyleyebilirim ki hepimiz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Onları sahada izlerken tüylerim diken diken oluyor. Buradaki her anne aynı mutluluğu yaşıyor. Onların başarılı olduğunu görmek bizim için çok önemli. Şimdi diyoruz ki 'Artık bu toplumun içinde biz de varız ve ayrım istemiyoruz'. Bizim çocuklarımız da her şeyi yapabilir."

Amaçları Avrupa'ya gidebilmek

İzmir Down Sendromu Derneği Spor Etkinlikleri Koordinatörü Tümer Gülümserler dernek üyesi çocukları topluma kazandırmayı hedeflediklerini, hem takım olmayı hem de bireyselliği öğretmek istediklerini ifade etti.

Antrenmanlarını Bahçeşehir Koleji spor salonunda gerçekleştirdiklerini, oyuncuların özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiğini anlatan Gülümserler, yurt dışında çok az örneği olan bu takımı uluslararası platforma taşımayı ve şampiyonluk kazanmayı arzuladıklarını söyledi.

Gülümserler, 1 aydır çalışmalarını sürdüren takımın gösteri maçlarına çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra daha iyisini hedefliyoruz. Her ilde, her bölgede down sendromluların basketbol takımı olsun, onlarla şampiyona düzenleyelim. Avrupa'da da maçlar yapmak istiyoruz. Daha genç down sendromlulara da hitap etmek istiyoruz. Biz 'İyilik bulaşıcıdır' diyoruz."

