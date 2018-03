Down sendromlu Emrah, hayata dört elle sarılıyor

Down sendromlu Emrah Kuru, yaşama sevinci yayan pozitif enerjisiyle, etrafına umut saçıyor. Down sendromlu bir gencin hayata bağlılığı, insan sevgisi, bir meslek sahibi olmasından duyduğu mutluluk, yaşama dair umudu ise 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nün en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

İlk önce sarılık sanıldı

Emrah Kuru, Ramazan ve Fevziye Kuru çiftinin ikinci çocuğu olarak Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Hastanede, oğullarının down sendromlu olduğundan haberleri olmayan Kuru çifti, bir hafta boyunca çocuklarının sarılık geçirdiğini sandı. Aile sarılık tedavisi için başvurdukları ana çocuk sağlığı merkezinde gerçeği öğrendi.

Anne Fevziye Kuru büyük rol oynadı

Emrah'ın down sendromlu olduğunu öğrendiğinde üzüntüden sütü kesilen anne Fevziye Kuru, her anne gibi evladına kol kanat gererek Emrah'ın hayatın içinde var olan bir birey olmasında büyük rol oynadı.

Anne Fevziye Kuru, Emrah'ın gelişimi için ilk adımı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde attı. Burada motor gelişimi için özel eğitimlere katılan Emrah, kendisinden sonra dünyaya gelen kardeşi Funda ile birlikte büyümenin avantajlarına da sahip oldu.

Okul çağına gelen Emrah, 60. Yıl İlköğretim Okulu'nda başlayan eğitimini Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde tamamladı. Burada aldığı diplomayla yetinmeyen Emrah, bilgisayar, ebru, ahşap oymacılığı, bağlama ve halk oyunları kurslarına gitti.

Türklerin en eski zeka ve strateji oyunu mangala oynayan Emrah, engelleri aşma konusundaki kararlılığıyla işitme engelliler için işaret dili öğreniyor.

Emrah ayrıca Üsküdar Belediyesi'nin iki yıl önce down sendromlu gençleri istihdam etmek amacıyla hizmete açtığı Tebessüm Kahvesi'nde servis elemanı olarak çalışıyor.

Toplu taşıma aracı onun için büyük keyif

Hayatın içinde var olmayı seven Emrah, evdeki özel işlerinin büyük bir bölümünü kendisi yapmayı tercih ediyor.

Ev halkı uyurken güne erken başlayan, yatağını toplayan, geceden hazırladığı giysilerini özenle giyen Emrah, saçlarını taradıktan sonra "Bugün ben çok yakışıklıyım" derken bile kendine olan güvenini ortaya koyuyor.

Annesinin öperek işe uğurladığı Emrah, Samandıra semtindeki evlerinin yakınında bulunan duraktan İETT otobüsüne binerek, Altunizade'ye gitmek için yola koyuluyor.

İstanbul'da yaşayan insanların aksine toplu taşıma aracına binmekten büyük keyif alan Emrah, en sevdiği müzikleri dinleyerek yolculuğunu tamamlıyor.

Tebessüm Kahvesi'nde çalışmaktan büyük mutluluk duyan Emrah, kıyafetlerini değiştirdikten sonra işe koyuluyor.

Müşterilerinin siparişlerini alırken onlarla güçlü iletişim kuran, tebessümü yüzünden eksiltmeyen Emrah, arkadaşları ve kendilerine yön veren eğitimcileriyle büyük bir uyum içinde çalışıyor.

"Onlar bir melektir, cennetliktir"

Emrah Kuru, Tebessüm Kahvesi'nde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti "Burada her şey güzel gidiyor, on numara bir iş imkanı. Güzel şeyler öğreniyorum. Müşteriler bizden memnunsa onlara her gün gelmelerini tavsiye ederim. Sporcuların ve ünlülerin buraya gelmesini isterim" diye anlatıyor.

Tebessüm Kahvesi'nde kendisinin ve arkadaşlarının eğitiminden sorumlu Özel Eğitim Öğretmeni Şermin Kandemir Çoban'a olan sevgisini de ifade eden Kuru, "Şermin Kandemir Hocamın gözünde asla ve asla alçak düşmek istemiyorum. Çünkü çok değer verdiğim bir kişi, çok önemli bir kişi. Çok samimi öğretmenim. İçten, yürekten, temiz kalbimle gurur duyuyorum hocamla. Yeter ki benden memnun kalsın, küçük düşmeyeyim" dedi.

Down sendromlu çocuklar ve gençlerin sosyal hayatta sıklıkla yaşadığı bir sorunu dile getiren Emrah, "Bebek gibi davranmasınlar. Zengin de olabilirler fakir de fark etmez ama bizim gibi down sendromlu çocukları rahat bıraksınlar. Engelleri birlikte aşalım. Çünkü onlar bir melektir, cennetliktir, her şeye değer" diye konuştu.

"Bizim sesimizi duysunlar"

Down Sendromlu çocuklara Tebessüm Kahvesi gibi yerlerde iş imkanlarının sağlanmasını istediklerini anlatan Emrah Kuru, "Bizim sesimizi duysunlar. Down sendromlular farklıdır. Her zaman yürektendir" diyerek, iş konusunda bekledikleri desteği ifade etti.

Alın teriyle parasını kazanmaktan gurur duyan Emrah, yeni hobiler edinerek kendisini geliştirmeyi sürdürüyor.

“Lütfen Tebessüm Kahvesi’ne gelin”

Melek Baykal, Muazzez Ersoy, Alişan ve Mahmut Tuncer hayranı olduğunu anlatan Emrah, bu ünlülere seslenerek "Lütfen Tebessüm Kahvesi'ne gelin" dedi.

Emrah, en büyük hayalinin ise sahnelerde türkü söylemek olduğunu söyledi.

