  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.924
    EURO 4.824
  • BIST 117651.3
    ALTIN 167.17
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Down sendromlu çocuklar trafik polislerini ziyaret etti

Down sendromlu çocuklar trafik polislerini ziyaret etti

21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Günü dolayısıyla, Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde misafir edilen down sendromlu çocuklar, polislerle müzik eşliğinde eğlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Down sendromlu çocuklar trafik polislerini ziyaret etti

Ankara Özdecan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 15 down sendromlu öğrenci, 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Günü dolayısıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Müdürlüğün toplantı salonunda polis abi ve ablaları ile müzik eşliğinde dans eden çocuklara üzerinde "Ailemin ve ülkemin trafik polisiyim" yazılı kimlikler dağıtıldı.

Kendileri için hazırlanan ve içinde çeşitli kırtasiye eşyaları bulunan sırt çantalarını alan çocuklar, daha sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesindeki trafik araçlarına bindi.

Telsizle anons yaparak siren çalan öğrenciler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik polisi, down sendromlu çocuklar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER