Down sendromlu çocuklar mutfağa girdi

Kentte bir mutfak atölyesinde bir araya gelen engelli çocuklar, usta şefler eşliğinde öğretilen tariflerle önce kek, sonra da makarna yaptı.

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Derviş Göçmen, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Etkinlikle engelli çocuklara hem yemek yapmayı öğretmeyi hem de çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Göçmen, bu sayede farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Şef Metin Ertürk de, engel tanımayan çocuklarla böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA