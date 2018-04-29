Down sendromlu bireyler iş hayatına kazandırılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "1. Uluslararası Down Plaj Futbol Festivali" düzenlendi.

Amacın toplumsal farkındalık oluşturmak olduğu etkinliğe katılan Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, yıl sonuna kadar 223 down sendromlu bireyi iş hayatına kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tuncay, Türkiye'nin down sendromlular alanında en güçlü sivil toplum kuruluşu olduklarını anlattı. Kuruluş, 22 ülkede ve 25 şehirde var.

"18-20 yaşına kadar bu çocuklarımız her türlü eğitimi alıyor. Devlet her türlü eğitimi sağlıyor. Biz de bu çocuklarımıza iş imkanı sağlamak istiyoruz, anne ve babalarına bağlı ama bağımsız hayat sürsünler istiyoruz."

UDF ile Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle Down Şefler Türkiye Projesi'ni başlattıklarını söyleyen Tuncay, 12 ilde 27 çocuğun akademik aşçılık eğitimi aldığından bahsetti.

"Eğitim alan downlu çocuklarımızın hepsi 5 yıldızlı otellerde kayıtlı ve resmi aşçı olacaklar. Bu, dünyada bir ilk. Bunu önümüzdeki yıl daha da çoğaltacağız. Spor yapan çocuklarımızın meslekte olması lazım, para kazanması lazım. Kendilerini hayatın içinde hissetmeleri lazım."

"Onları iş sahasına kazandırmak istiyoruz"

Tuncay, down sendromlu çocukların artık hayatın her yerinde olmasını istiyor.

"Biz onlara 'melek yüzlüler' diyoruz. 'Melek yüzlülerin' sporda, sanatta, kültürde özellikle de iş hayatında mutlaka olmaları lazım. Türkiye'nin ve dünyanın melek yüzleri artık iş piyasasında. Onlar bir gün bir restoranda, bir gün çok güzel bir AVM'de mağazada önemli bir kurumda karşınıza çıkabilir. UDF olarak yıl sonuna kadar 223 'melek yüzlü'yü iş sahasına kazandırmak istiyoruz."

Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu, "Down DJ'ler" projesini de başlattı ve bu projeyle dört çocuk DJ olarak istihdam edilecek.

Kaynak: AA