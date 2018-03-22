Döne ninenin 75 yaşında okuma yazma azmi

Döne nine, imkansızlıklar nedeniyle okula 12 yaşında başladı ancak 3 ayın ardından eğitimini yarım bıraktı. Okuma yazmayı öğrenemeden okuldan ayrılmak zorunda kalmanın büyük üzüntüsünü yaşadı.

Şimdi ise Konya Kesmez Ortaokulu'ndaki okuma yazma kursuna giden 15 kadın kursiyer arasında yer alıyor.

Döne nine 6 çocuk ve 24 torun sahibi, sabah torununun eğitim gördüğü sıralarda öğleden sonra da kendisi okuma ve yazma eğitimi alıyor.

Azmiyle okuma yazmayı öğrenen Döne nine, artık okuma yazma bilmemesinden kaynaklanan zorluklarla karşılaşmıyor.

"Kullandığım ilaçların ismini okuyabileceğim"

Okuma yazmayı öğrenmenin hayatını kolaylaştıracağını belirten Döne nine, "Okula giderken çocuklar gibi heyecanlanıyoruz. Okuma yazma bilmediğimiz için zorluklar yaşıyorduk. Artık kullandığım ilaçların ismini okuyabileceğim. Bu kurs bizim için faydalı oldu ve bütün işlerimizde kolaylık sağladı" diye konuştu.

Kursiyerlerden 73 yaşındaki Fatmana Uygun da "Çok mutluyuz. Telefonda numaraları bulabileceğiz, ilaç isimlerini kimseye sormayacağız, otobüslere kendimiz bineceğiz. Geç de olsa bu mutluğu yaşayacağız" sözleriyle duygularını anlattı.

"İlkokula gider gibi heyecanlı ve istekliler"

Gönüllü öğretmenlerden Abdurrahman Gökçü de kursiyerlerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Döne ninenin 75 yaşında olmasına rağmen büyük bir azimle okuma yazma öğrendiğini vurgulayan Gökçü, "Kursumuza katılan Döne ninemiz ve diğer annelerimiz, anlattıklarımızı kısa sürede anlayıp uyguluyor. İlkokula gider gibi heyecanlı ve istekliler. Döne ninenin ilerleyen yaşına rağmen bu davranışı, mahallemizdeki herkese örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA