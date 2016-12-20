Dondurucu soğukta nöbet tutan polislere jest

Muş'taki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, soğuk havada güvenlik noktalarında nöbet tutan polisleri ziyaretlerinde tatlı ve pasta ikram etti.

Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin eksi 25-30 derecede kentin güvenliğini sağlamak için nöbet tuttuklarını söyledi.

Polislere çay ikramında bulunarak gönüllerini hoş etmek ve moral vermek istediklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla sıcak çay ve tatlı ikramı yaptık. İnsanlar görsünler ki polislerimiz eksi 25-30 derece soğukta bizi, ülkelerini korumak için ne mücadeleler vererek çalışıyorlar. Onların sıkıntılarını görme anlamında birkaç dakika dışarıda durduk, neredeyse donuyoruz ama onlar saatlerce sabaha kadar bizim korunmamız ve güvenliğimiz için bu mücadeleyi veriyorlar. Misafirperverliklerinden dolayı polisimize çok teşekkür ederiz. Görevlerinde başarılar diliyoruz, Allah onların yardımcısı olsun."

"Fitneyi ortadan kaldırmak istiyoruz"

Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği (Köy-Gel-Der) Başkanı Murat Çaldır ise her zaman polisin yanında olduklarını göstermek için ikramda bulunduklarını dile getirdi.

"Bu vatan sevgisi, bayrak sevgisi olmayan hiçbir ferdin bu soğukta burada nöbet tutma gibi muhabbeti ve lüksü olmaz." diyen Çaldır, dış güçlerin el ele vererek yaptığı fitneyi ortadan kaldırmak istediklerini vurguladı.

Polisler ikramlardan dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.