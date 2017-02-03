Donan göl üzerinde yürüyüş yaptılar

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün buz tutan yüzeyine çıkan bazı vatandaşlar, tehlikeye aldırmadan bu durumu eğlence haline getirdi.

Büyük bölümünün buz tuttuğu göle ziyaretçi akını yaşanıyor. İlçeden geçenlerin de uğrak yeri olan gölün yüzeyindeki buz tabakasının giderek kalınlaşmasından cesaret bulanlar, tüm uyarılara karşın göl üzerinde yürüyüş yapıyor, fotoğraf çektiriyor ve oyun oynuyor.

Polis ve Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri, buz üzerinde yürümeyi sürdürenleri kıyıya çıkarıyor.

Avcılık faaliyetlerinin durduğu gölde gezinti yatları turlarına ara verdi.

Gölde yaşam süren su kuşları hava koşullarından olumsuz etkilendi. Beslenme zorluğu çeken kuşlar ve ördekler vatandaşlar tarafından besleniyor.