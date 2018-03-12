Domaniç Dağları'na bahar ilgisi

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te ziyaretçilerin bahar yoğunluğu yaşanıyor. Havanın ısınmasını fırsat bilenler, önceki yıllarda bu zamanlarda karlı kaplı olan yaylalardaki mesire alanlarında piknik ve doğa yürüyüşü yaptı.

Yaylaların yakınındaki Güney Köyü muhtarı Baki Karaca, son günlerde ilçede bahar havasının hakim olduğunu söyledi. Önceki yıllarda bu zamanlarda yaylaların karla kaplı olduğuna dikkat çeken Karaca, "Güney Köyü, Domaniç'in gözükmeyen bir cenneti. Havaların erken ısınmasıyla vatandaşlar köyümüzün yakınındaki yaylalara akın etti. Çevre illerden insanlar buraya geliyor" dedi.

Kaynak: AA