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Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

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Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, ormanlara akın ediyor.

İnegöl-Domaniç karayolu üzerinde bulunan ormanlık alan, büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renkler ile görenleri büyülüyor.

Şelaleleri ve dereleri ile de ilgi çeken bölgedeki manzara büyük bir hayranlı uyandırıyor.

Etiketler: Domaniç Dağları, Kütahya
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