Dolmuşta bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Giresun'da günlük 70 lira yevmiyeyle bir dolmuş hattında şoförlük yapan Şevki Özdemir, arkadaşının dolmuşunda bulduğu 10 bin lirayı karakola götürdü.

Çarşı Merkez Polis Amirliğine gelen Özdemir, bulduğu parayı Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'e tutanak karşılığında teslim etti.

Özdemir, iki gün önce arkadaşının dolmuşunda seyahat ederken şoför koltuğunun arkasında bulunan bir poşetin dikkatini çektiğini belirterek, "Önce poşeti çöp sandım. Çöpe atmak istediğim sırada içerisindeki zarfı farkettim. Zarfın içerisini açıp baktığımda paraları gördüm." dedi.

"İki gün içerisinde paranın sahibi ortaya çıkmadı"

Para zarfını durak yetkililerine teslim ettiğini ve iki gün sahibinin gelmesini beklediğini anlatan Özdemir, "İki gün içerisinde paranın sahibi ortaya çıkmadı. Ben de bunun üzerine parayı polise teslim etmeyi uygun gördüm. İnşallah sahibi çıkar." diye konuştu.

Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk de örnek davranışından dolayı Özdemir'e teşekkür ederek, "Bu davranış Anadolu insanının helal para kazanma anlayışının tezahürüdür." şeklinde konuştu.