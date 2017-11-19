Doktor, görme engelli minik hastasıyla oynayarak moral verdi

Bursa'da bir hastanede minik hastası ile oyun oynayan doktorun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

8 yaşındaki Ece Duru Taşkın, kullandığı ilaçları yanlışlıkla fazla alınca, annesiyle hastanenin yolunu tuttu.

Acilde müdahale edildi.

Müşahede altında tutulan küçük kız, bir süre sonra koridorda dolaşmaya başladı.

O sırada doktor Turgay Gökçayoğlu'nun odasından gelen müzik sesini duydu. Müzik Ece'nin hoşuna gitmişti, oynamak istedi; ancak annesi "hastanede olmaz" dedi.

İkisi de kendilerini müziğin ritmine kaptırdı, onunla dakikalarca çiftetelli oynayan doktor ise izleyenlerin yüreğine dokundu.

Bir hastane çalışanı da o anları kaydetti. Videoyu, sosyal medyada paylaştı.

Bu görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: TRT Haber