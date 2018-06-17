Doğuştan bedensel engelli genç sporla hayata tutundu

Basketbol için tek başına Mardin'den yola çıkıp Aydın'a gelen doğuştan bedensel engelli Abdullah Kılıç, seçmelerin ardından girdiği Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın değişmez oyuncusu oldu.

Mardin Nusaybin'de 7 çocuklu bir ailenin 5'inci çocuğu olan 21 yaşındaki Abdullah, bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

Abdullah Kılıç, inşaat işçisi olan babasının maddi imkansızlıklarından dolayı lise birinci sınıfta eğitimini bırakmak zorunda kaldı.

"Güçlüsün, gel buraya basketbol oyna"

Sporu çok seven Abdullah, bu süreçte ilgisini salonda fitness yaparak gidermeye çalıştı. Yaşama sporla bağlanan Abdullah Kılıç'ın hayatı, Nusaybin'de engellilerle ilgili faaliyetlerde tanıştığı ve sonrasında Aydın'a yerleşip tekerlekli basketbol oynayan arkadaşlarının "Güçlüsün, gel buraya basketbol oyna" çağrısıyla değişti.

Arkadaşlarının bu teklifini düşünen Abdullah Kılıç, cesaretini toplayıp Aydın'a yerleşmeye karar verdi. Abdullah Kılıç için Aydın'a gitmek çok da kolay olmadı çünkü engelli oluşu ve yaşadıkları ekonomik zorluklardan dolayı ailesini ikna etmesi günlerce sürdü.

Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na seçildi

Ailesinin onayını alan Abdullah Kılıç, Aydın'a kendisini davet eden basketbolcu arkadaşlarının yanına yerleşti.

Abdullah, hayatında hiç basketbol oynamamasına rağmen Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın seçmelerine katıldı.

Gücü ve çevikliği ile teknik heyetin gözüne giren ve elemeler sonucunda takıma dahil edilen Abdullah Kılıç, kısa sürede takımın ilk 5'inde kendisine yer buldu.

Halterde de başarılı oldu

Abdullah Kılıç için asıl sürpriz ise basketbol antrenmanında tanıştığı halter antrenörü Yunus Emre Demirtaş oldu.

Demirtaş'ın teşvikiyle basketboldan arta kalan zamanında halter çalışan Abdullah Kılıç, 31 Mart'ta Konya'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 95 kilo kaldırarak birinciliği elde etti.

Hayallerinin peşinden gitmeye devam ediyor

Basketbol ve halteri bir arada götüren Abdullah Kılıç, şimdi daha büyük hedeflere yol alabilmek için Mardin'de kurduğu hayallerin peşinden gitmeye devam ediyor.

Abdullah Kılıç, Nusaybin'de tanıştığı arkadaşlarının yaşamında yeni bir sayfa açmasına vesile olduğunu söyledi.

Aydın'a geldiğinde yaklaşık bir yıl arkadaşlarının evinde kaldığını hatırlatan Abdullah, onların başka şehirdeki kulüplere transfer olmasından sonra takıma ait lojmana yerleşti.

"Biraz korku vardı"

Tanımadığı bir şehre gittiği için başta endişe duyduğunu söyleyen Kılıç, şunları anlattı:

"Aydın'da arkadaşlarımın olması beni çok teşvik etti. Bin kilometre yol kat edip geldim. Biraz korku vardı. Fiziki durumum ve Aydın'da tek başıma yapamayacağım düşüncesiyle ailem dönmemi istemişti. Benim için sıkıntılıydı ama kafama koymuştum, başaracağıma inanıyordum, engelleri aşacağımı biliyordum. Halterde Türkiye şampiyonu olduğumda çok sevinmiştim. Çünkü hiç bilmediğim şehre gelip bir şeyler başarmıştım. Özellikle ailem çok sevinmişti."

Abdullah Kılıç, engellilerin hayata küsüp evde oturmak yerine sporla ilgilenmelerinin kendileri için çok daha yararlı olacağını belirtti.

Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler de Abdullah Kılıç'ın çok enerjik ve neşeli biri olduğunu, diğer sporcular gibi onu da çok önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA