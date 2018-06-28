Doğu'da camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlatılan Kur'an kursları, 17 Ağustos'a kadar sürecek.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da camilerde açılan kurslarda çocuklar, yaz boyunca Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor.

Diyarbakır'da 2 bin 15'i cami, 208'i Kur'an kursu 2 bin 226 merkezde yaz Kur'an kursları açıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kent genelinde bin 380 eğitmen eşliğinde Diyarbakırlı vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, geçen yıl 66 bin öğrenciye ders verdiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Kur'an kurslarına her yıl artan ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Karabayır, öğrencilere eğiticiler tarafından gerekli eğitimin verileceğini belirtti.

Karabayır, "Hedefimiz, her yıl kurslara gelen çocuk sayısını artırmak. Çocuklarımız Kur'an bülbülü olsunlar. Kur'an ahlakıyla büyüsünler. Çocuklarımızı olumsuz alışkanlıklardan ve bağımlılıktan kurtarabilmek için din ve maneviyat eğitimi kaçınılmazdır. Bu ortak değerlerimizdir. Bu memleket maneviyatla yükselmiştir. Bundan sonra da yükselecek. Bunun için katılımların daha fazla olmasını hemşehrilerimizden istiyoruz" dedi.

Merkez Sur’da, terör nedeniyle ibadete ve eğitime kapalı kurs yerleri ve camiler olduğunu hatırlatan Karabayır, terör saldırılarında hasar gören camilerin tadilattan geçirilerek hizmete gireceğini söyledi.

Kur'an kursu eğitmeni Meral Özdemir ise, kız ve erkek çocuklar için kurslar açıldığını, camilerin çocuk sesiyle dolduğunu belirtti.

Özdemir, "Kurslarda Kur'an'ın yanı sıra ibadet, ahlak, siyer derslerin eğitimini de alıyorlar çocuklarımız. Çocuklar sosyalleşerek kaynaşıyor. Çeşitli oyunlar ve aktiviteler ile cami ve çocukları bütünleştiriyoruz" dedi.

Şırnak

Şırnak'ta 520 cami ve 270 Kur'an kursu merkezinde kurslar başladı. Kentte terör saldırılarında tahrip olan ve yapılan tadilatın ardından ibadete açılan 12 camiden Geylani, Hz.Ömer, Veysel Karani'de yaz Kur'an kursuna ilgi gösteren çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, kent genelinde 24 cami ve 1 Kur'an kursunun yıkıldığını, bunlardan Darulselam Camii ve İdil bulunan 1 Kur'an kursu dışında tümünün yerlerine yenilerinin yapılması için inşaat çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

İl genelinde 520 cami ve 270 Kur'an kursunda eğitimlerin başladığını belirten Tolan, yaz döneminde kurslarda bine yakın eğiticinin eğitim vereceğini açıkladı.

"Kursta yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, dinimizin ibadet kısmını, Peygamberimizin ahlakını, hayatını öğretmeye çalışacağız. Bunları yaparken onları çevredeki zararlardan da kurtarmış oluyoruz. Verdiğimiz eğitimle iyi bir Müslüman, iyi bir vatandaş, ailesine, çevresine saygılı, ülkesini seven bir kişi olmaları için katkıda bulunacağız. Okullarında daha çok başarılı olmaları için onları teşvik edeceğiz. Ailelerine dünya ve ahiretlerine faydalı bir nesil yetiştirmek uğraş veriyoruz."

Tolan, geçen yıl kent genelinde 22 bin kursiyere ders verdiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 30 binin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

76 cami ve 10 Kur'an kursunu onararak tekrar ibadete açtıklarını belirten Tolan, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOKİ ve halk tarafından yapılan camilerimizle birlikte 1 yıl içerisinde ihtiyacımız olan ibadethanelere kavuşacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.

Kursiyerlerden Süleyman Bilir, okullar kapandıktan sonra yaz Kur'an kursuna geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Peygamberin güzel ahlakı ve hayatının yanı sıra temel dini bilgileri hocalarımız öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i çok daha anlaşılır bir şekilde okuyup anlamamızı sağlıyorlar. Yaz kursları bizlere çok şey katıyor" diye konuştu.

Batman

Batman'da bu yıl 700'ü cami toplam bin 200 merkezde Kur'an kursları başladı. Geçen yıl 25 bin çocuğun Kur'an kurslarına katıldığı Batman'da bu yıl 30 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

İl Müftüsü Turgut Erhan, okulların tatil olmasıyla ailelerin Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin eğitimini almaları için çocuklarını mutlaka yaz kurslarına göndermeleri çağrısı yaptı.

Batman'da geçen yıl bin merkezde kursların açıldığını hatırlatan Erhan, bu yıl 700'ü cami toplam bin 200 merkezde kurs açtıklarını söyledi.

Geçen yıl 25 bin çocuğun kurslara katıldığını belirten Erhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl camilerimizin yanı sıra uygun görülen merkezlerimizle beraber bin merkezde kurslarımızı açtık. Bu kurslarımızda 25 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yıl da il merkezimizin yanı sıra Hasankeyf, Sason, Kozluk, Gercüş ve Beşiri ilçelerimiz ayrıca köy ve kasabalarımız olmak üzere bin 200 merkezde kurs açtık. Bu yılki hedefimiz 30 bin çocuğumuza ulaşmaktır. Kurslarımızda imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ile geçici öğreticiler olmak üzere bin 200 arkadaşımız görev yapıyor. 25 Haziran'da başlayan kurslarımız 17 Ağustos'ta sona erecek."

Kurslara katılan çocuklara müjde veren Erhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’yle protokol imzaladıklarını, bu kapsamında kurslara katılan çocukların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve her türlü sahalarını ücretsiz kullanabileceklerini söyledi.

Siirt

Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir, il genelinde 600 cami ve 222 Kur'an kursu merkezinde faaliyetlerinin devam ettiğini anlatarak, öğrencilerin, haftanın 5 günü istedikleri saatlerde kurslarda ve camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi alabileceğini ve dini bilgileri öğrenebileceğini söyledi.

Özdemir, bu yıl hedeflerinin 20 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu belirtti.

Kurslara kaydolan öğrencilere elifba, "Dinimi Öğreniyorum" ve etkinlik kitaplarını hediye ettiklerini anlatan Özdemir, "Eğitim öğretim sezonu içerisinde öğrencilerimize gerek Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezanı güzel okuma ve ezber yarışmaları türünden çeşitli ödüllü yarışmalar düzenleyeceğiz. Bunun yanında öğrencilerimize yönelik çeşitli sosyal aktivitelerimiz olacak. Çocuklarımızı sıkmadan hem onlara büyük bir oyun ve eğlence havası içerisinde de Kur'an-ı Kerim eğitimini vermek istiyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Ahmet Tarık Ali, okulu biter bitmez yaz Kur'an kurslarına geldiğini anlatarak, yaşıtlarına da kursa gelmelerini tavsiye etti.

Hasan Hüseyin Türkmen de, bütün çocukların bu kurslara başvurarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Bingöl

Bingöl İl Müftüsü Muharrem Genç, yaz Kur'an kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Yaz Kur'an kurslarında görevlendirmek üzere 150 fahri Kur'an kursu eğitmeninin ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirildiğini aktaran Genç, "Yeter ki öğrencimiz olsun sokağın ortasında bile Kur'an kursu açabiliyoruz" dedi.

Çocuklara gerekli ihtimamı göstererek onların yad ellerde heba olmasına izin vermeyeceklerini, onları kucaklayacaklarını belirten Genç, il genelinde 640 kursta 752 eğitmen gözetiminde 48 bin 910 öğrenciye Kur'an eğitimi verildiğini dile getirdi.

Mardin

Mardin'de kurslara giden çocuk sayısının 30 bine çıkarılması hedefleniyor.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla çocukların camileri süslediğini anlatarak, çocukların camiyle tanışmasını istediklerini, vatandaşlardan bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Osmanlı döneminde camilerin halılarına çocuklar için şeker serpildiğini hatırlatan Çiçek, "Çocukları görünce mutlu olurlardı. Çocukları camiden soğutmayacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Bunu birlikte başarmayı amaçlıyoruz. Elimizden geldiğince bütün camilerde kadın hoca ayarlamaya çalıştık. Bütün camilerde şu anda kurslarımız mevcut" dedi.

Çiçek, talep edilmesi halinde okulların sınıflarını bile kullanabileceklerine belirtti.

Kursa katılan çocuklardan Berat Alat ise, kursun çok güzel olduğunu, buraya devam etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Elazığ

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, bütün velilere yaz Kur'an kursuna duyarlı olmaları çağrısı yaptı.

Yaz kursu kitaplarının uzman bir ekip tarafından hazırlandığını belirten Sarıkaya, birçok imam ve eğitmene konular hakkında özel eğitimler verdiklerini söyledi.

Şimdiden Elazığ genelinde 10 bin öğrencinin yaz Kur'an kursuna kayıt yaptırdığını ifade eden Sarıkaya, "Diyanet teşkilatının şehir merkezinin dışında meralarda ve yaylalarda da mensupları var. Camiler çocuklarla cıvıl cıvıl olmalıdır. Büyüklerimize sesleniyorum. Bu çocuklar camilerde koşabilir ve oynayabilir. Onları yadırgamayın, camilerimiz şu anda çocuk gülleri açtı" dedi.

Camilerde 15 Temmuz ruhunu ve şehitleri öğrencilere anlatacaklarını söyleyen Sarıkaya, "Ahlaktan tutun da Allah, din, peygamber, vatan ve bayrak sevgisini çocukların gönül dünyalarına nakşedeceğiz. Çocuklar camilerde bir ve beraber olmayı öğrenecek. Temel amacımız çocuklara değerler eğitimini vermek. Özellikle çocukları teröre ve uyuşturucuya karşı bilinçlendireceğiz. Elazığ'da 45 bin 14 ile 16 yaş arası genç var. Bu öğrencilerden en az yüzde 75'ine ulaşmayı hedefliyoruz ve hepsine ulaşmak için çalışacağız" diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Katran, yaz tatilini camide geçireceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Camiyi ikinci okul olarak gördüğünü belirten Katran, camide hem ahlak hem de Kur'an-ı Kerim dersi aldığını ve yaz sonunda Kur'anın tamamını öğreneceklerini ifade etti.

Kaynak: AA