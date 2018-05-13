Doğubayazıt'ta Halk Koşusu ve Bisiklet Şenliği

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki etkinlik, atletler, milli atletler, öğrenciler ve halk koşusu olmak üzere dört ayrı kategoride yapıldı.

Yarışlarda katılımcılar, Erzurum Caddesi ile Belediye Meydanı arasında kalan 5 kilometrelik alanda mücadele etti.

Şenlikte, Doğubayazıt Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğunca şehir turu da düzenlendi.

İlçe tarihinde ilk kez düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleştirilen şenlik sonunda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Doğubayazıt İlçe Atletizm Antrenörü Musa Yardımcı, ilçe halkına sporu sevdirmek ve sağlıklı yaşama davet etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Halk Koşusu ve Bisiklet Şenliği'nin Ağrı'dan gelen sporcular ile Doğubayazıt halkını kaynaştırdığına dikkat çeken Yardımcı şunları anlatıı:

"Organizasyon, Ağrı'dan gelen atletler ve ilçe halkımızın katılımıyla gerçekten çok başarılı ve adına yakışır bir şekilde şenlik havasında geçti. Ben buradan öncelikle Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ulaş Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Belediyemiz, geçen yıl Ulaş Bey'in görevlendirilmesiyle birlikte sportif ve kültürel faaliyetler noktasında çok önemli projeleri hayata geçirdi."

Halk koşusunda öğrenciler kategorisinde birinci olan Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Eda Sarıhan ise, bu tür etkinliklerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını vurguladı.

Doğubayazıt Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyelerinden Doğan Salman da, şenliğe bisikletleriyle katıldıklarını belirterek, sağlık yaşam için herkesi spora davet etti.

Kaynak: AA