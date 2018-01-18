  • 18 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.643
  • BIST 117689.28
    ALTIN 161.911
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğu Karadeniz'in seyir terasları turistlere görsel şölen sunuyor

Doğu Karadeniz'in seyir terasları turistlere görsel şölen sunuyor

Gölleri, eşsiz güzelliği ve bir çok doğa manzarasına ev sahipliği yapan Doğu Karadeniz'in seyir terasları, kış turizmine katkı da sağlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Karadenizin seyir terasları turistlere görsel şölen sunuyor

Gölleri, temiz havası ve eşsiz bitki örtüsüyle Doğu Karadeniz Bölgesi yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezlerinden.

Yılın her mevsimi turistlerin ilgisini çeken Doğu Karadeniz’de, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu eşsiz güzelliğin daha iyi görülebilmesi ve izlenebilmesi için seyir terasları inşa ediyor.

Seyir terasları ile kış aylarında durma noktasına gelen turizme yeni bir hareketlilik sağlıyor.

Yetkililer seyir teraslarının yerlerini seçerken yöresel ve ulusal fotoğraf sanatçılarından destek alıyor.

Kışa özgü muhteşem manzarası ve doğal güzelliğini birleştiren bölge seyir terasları ile fotoğraf sanatçılarına da farklı bir bakış açısından bölgeyi görme fırsatı sunuyor.



AA

 

Etiketler: seyir terası, Doğu Karadeniz, Cam Teras
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER