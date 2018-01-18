Doğu Karadeniz'in seyir terasları turistlere görsel şölen sunuyor

Gölleri, temiz havası ve eşsiz bitki örtüsüyle Doğu Karadeniz Bölgesi yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezlerinden.

Yılın her mevsimi turistlerin ilgisini çeken Doğu Karadeniz’de, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu eşsiz güzelliğin daha iyi görülebilmesi ve izlenebilmesi için seyir terasları inşa ediyor.

Seyir terasları ile kış aylarında durma noktasına gelen turizme yeni bir hareketlilik sağlıyor.

Yetkililer seyir teraslarının yerlerini seçerken yöresel ve ulusal fotoğraf sanatçılarından destek alıyor.

Kışa özgü muhteşem manzarası ve doğal güzelliğini birleştiren bölge seyir terasları ile fotoğraf sanatçılarına da farklı bir bakış açısından bölgeyi görme fırsatı sunuyor.





AA