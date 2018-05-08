Nadir görülen Doğu Azameti kelebeği fotoğraflandı

Doğu Azameti soluk sarı rengi, kanat üstündeki siyah lekelerin kendine özgü deseni ile benzer türlerden ayrılabiliyor.

Bu özel kelebeğin zor yanı ise sürekli uzun uçuşlar yapması. Bu özelliği, bazen kilometrelerce takip edilmesine neden oluyor.

Trakel.org (Türkiye'nin Anonim Kelebekleri) yöneticilerinden doğa fotoğrafçısı Hakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Ahmet Zafer Tunç tarafından türün bulunmasından sonra Trakel tanı ekibi olarak kayıtları inceledik ve türün latince adı Colias Erate olan Doğu Azameti kelebeği olduğuna karar verdik. Bu tespitimizi yabancı uzmanlarında katkısıyla pekiştirdik. Ve en nihayetinde Trakel kelebek gözlemcileri olarak sahayı ziyaret ederek farklı bireyleri de gözlemleme fırsatı bulduk. Ülkemizde kelebek gözlemciliği yaygınlaştıkça türlerin dağılım haritaları genişliyor. Bu da buna bir örnek oldu” dedi.

Ahmet Zafer Tunç ise şunları söyledi:

“Bölge dışından gelen arkadaşlarımla Manisa kırsalında fotoğraf çekmeye çıkmıştık. İlk görüşte limoni rengi sebebiyle uçarken bildiğimiz bir tür sandım ancak yanımdan geçerken ayırt edici özelliği olan kanat üstünde gördüğüm siyah kalın bant sebebiyle bunun Türkiye'de varlığı bilinen fakat daha önce görüntülenmeyen Doğu Azameti / Colias Erate olduğu şüphesi uyandı. Peşinden yaklaşık 1 kilometre kadar koştum. Fakat net bir kaydını alamadım. Yaklaşık 1 saat kadar sonra aynı kelebekten 2. bireyi gözlemledim. Onun fotoğraf kayıtlarını alıp Trakel.org ile paylaşınca sonuç buralara vardı."

Kaynak: İHA