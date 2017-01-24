Dizilerden gördüğü kalp masajıyla hayat kurtardı

Damar tıkanıklığı nedeniyle 2008'de stent takılan Hasan Usta (77) evinde rahatsızlandı. 39 yaşındaki kızı Nuray Usta, kalbi duran babasına yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Usta'nın kalp krizi geçirdiği ve zamanında yapılan müdahaleyle hayata döndüğü belirlendi. Hastanede yapılan detaylı kontroller ve müdahaleyle Usta, sağlığına kavuştu.

"Saniyelerle yarıştım"

Nuray Usta, babası aniden fenalaşınca çok korktuğunu söyledi.

Kalbini ve göğsünü tutarak yere yığılan babasının kalbinin atmadığını fark edince kısa süreli panik yaşadığını aktaran Usta, şöyle devam etti:

"Adeta saniyelerle yarıştım. Babamın nefesi durdu. Aklıma hemen filmlerde gördüğüm kalp masajı geldi. Yaklaşık 10 dakika yaptığım kalp masajını, babam ellerini oynatmaya başlayınca bıraktım. Dizilerde izlediğim bir sahnenin babamın hayatını kurtaracağını hiç düşünmemiştim. Kendine geldiğinde dünyalar benim oldu."

Cesur şekilde yapılmış bir kalp masajı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, hastanın kendilerine genel durum bozukluğu ve kalp krizi şikayetiyle getirildiğini aktardı.

Hastanın kalbinin durduğunu anladıklarını ifade eden Cander, Usta'nın hayatta olmasının kalp masajının doğru yapıldığının en iyi göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kalp krizi geçiren kişiye kalp masajı yapılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Cander, şunları söyledi:

"Cesur şekilde yapılmış bir kalp masajının sonunda bir kaburgası kırılsa da hasta yaşama döndürülmüş. Müdahale yapılmamış olsaydı, hasta kaybedilebilirdi. Bu etkin şekilde uygulanan müdahaleyle dizi ve filmlerde sağlıkla ilgili verilen doğru mesajların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hasta yakını, filmlerde, dizilerde görerek eğitim almadan kalp masajını uygulamış. Dizilerde, filmlerde sağlıkla ilgili verilen mesajlar çok önemli. Yanlış müdahalelere ve mesajlara yer verilmemelidir. Bakın halk bu tür müdahaleleri örnek alıp uyguluyor. Film ve dizi sahnelerinde, bilimsel gerçeklere uymayan yanlış mesajlar, yanlış uygulamalara neden olabilir. Burada doğru uygulamanın, doğru sonuçlarını görüyoruz. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kalp krizinde ilk 10 dakika çok önemlidir."

Cander, tek başına kalp masajının hayat kurtarabildiğini, bu konuda mutlaka eğitim alınması gerektiğini anlattı.

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle konuşamayan baba Hasan Usta'nın tedavisi sürüyor. AA