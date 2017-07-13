Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ve aldığı dipçik darbeleri sonucu işitme kaybı yaşayan Afyonkarahisarlı Hüseyin Öztürk, yaşadıklarını unutamıyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Akkonak beldesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi 39 yaşındaki Öztürk, darbe girişiminin yaşandığı dönemde İstanbul'da çalıştığını söyledi.

Darbe girişiminden bir kafede oturduğu sırada haberdar olduğunu, haberi aldıktan sonra da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru gittiğini ifade eden Hüseyin Öztürk, "Bir taraftan elimdeki telefonla görüntü çekiyor, bir taraftan da koşuyordum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında önümü kesen 3 darbeci asker, bağrıma yumruk vurdu. Daha sonra bana diz çöktürüp dipçikle defalarca başıma vurdular." dedi.

Öztürk, o sırada yanına gelen çok sayıda vatandaşın darbecileri etkisiz hale getirerek kendisini kurtardığını vurgulayarak, bir süre sonra aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldığını ve gözünü hastanede açtığını dile getirdi.

"O gece can verenleri unutamıyorum"

Tedavisinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde devam ettiğini anlatan Hüseyin Öztürk, "Bir yıldır tedavi görüyorum, herkes geçti zannediyor. 15 Temmuz'un üzerinden 1 yıl geçti ama hava kararmaya başladığı zaman evimin içerisinde sanki tanklar geziyor, uçaklar uçuyor. Vızır vızır mermiler geçiyor gözümün önünden. O gece can verenleri unutamıyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, darbe girişiminde bulunanların en kısa sürede hak ettikleri cezayı almasını istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti ama bizim istediklerimiz halen olmadı. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. En azından darbeyi planlayanların hak ettikleri cezayı alması bir nebze de olsa bizi sevindirecekti. Kendilerini 'demokratik' olarak tanımlayan ülkelerde böyle bir girişim olsaydı, inanıyorum ki darbecilere tek bir celsede cezaları verilirdi ama Türkiye Cumhuriyeti o kadar gelişmiş demokrasiye sahip ülke ki bunlar 15 Temmuz gazileriyle, mahkeme heyetiyle alay edercesine adeta şov yapıyorlar."

Darbecilerin davalara adeta "sanık" gibi değil "müşteki" gibi geldiğine dikkati çeken Hüseyin Öztürk, "Kimisi 'biz o gece düğündeydik' diyor, kimisi 'biz şuradaydık, buradaydık' diyor. Kardeşim kim yaptı bu darbeyi? Marmaris'te Cumhurbaşkanımızın kaldığı oteli kim taradı? Meclisi kim bombaladı? Halkımızın yüzde 80'i idamı istiyor. Gelsin idam. 1 yıl oldu hala davaları sulandırma girişimleri var." diye konuştu.

Öztürk, dış güçlerin, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu ayrımı ile Türkiye'yi bölmek istediğini ancak bunda başarılı olamayacaklarını dile getirerek, Türkiye'yi bölmek isteyen kim olursa olsun, karşısında her zamanki gibi güçlü ve kenetlenmiş bir millet bulacağını belirtti.