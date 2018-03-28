Diyarbakır'da milyonlarca çiçek dikiliyor

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediye başkanları yönetiminde hizmetlerinin kesintiye uğratılması ve çöplerin toplanmaması nedeniyle mağdur olan Diyarbakırlılar, belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından hak ettiği hizmetlerle buluşuyor.

Sosyal belediyecilikte hizmetlerini artıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi, sümbül, petunya, zinya, mine, leylak ve lale gibi çiçeklerle cadde, park ve bahçeleri süslüyor.

Belediyeye ait sera ve fidanlık alanda yetiştirilen çiçekler, kentin farklı alanlarına dikilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi ise hazırlıkların tamamlanmasının ardından çalışmalara başlayacak.

"Şehrin çehresi değişti"

Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdem, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı'nın talimatıyla bir süre önce proje başlattıklarını söyledi.

6 aylık çalışmalarında mevsimlik çiçek yetiştirilmesinde büyük yol kat ettiklerini ifade eden Erdem, yetiştirilecek 2 milyon çiçek olduğunu söyledi. Erdem, şunları söyledi:

"Görevlendirme yapılmadan önce Diyarbakır'da temizlik ve çevre kirliliği konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Pis kokular yüzünden belediyeye aşırı şikayet yapılıyordu. Daha önce çöp kokuları mevcutken görevlendirmeden sonra yapılan çalışmalar sayesinde şehrin çehresi değişti. Yetiştireceğimiz 2 milyon çiçeği Diyarbakır'a geneline dağıtıp şehrin görüntüsünü değiştireceğiz. Her taraftan mis kokular yayılacak. Amacımız bundan sonraki nesillere güzel bir çevre bırakmak."

Kentin temizlenmesi, her yerin çiçeklerle donatılmasıyla kentin güzelliği ortaya çıkıyor. Vatandaşlar parklardan çiçek kokularının yayılmasından, kente hizmet edilmesinden oldukça memnun.

Kaynak: AA